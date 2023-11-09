Лікарі вперше у світі пересадили пацієнту ціле око

Зір у чоловіка поки що не відновився, але ця операція стала проривом для медицини.

У США 46-річному військовому ветерану Аарону Джеймсу хірурги вперше у світі провели трансплантацію цілого ока.

Про унікальну операцію в четвер, 9 листопада, повідомило агентство Reuters.

Внаслідок нещасного випадку на виробництві через удар електроструму ліва частина обличчя, ніс, рот та ліве око чоловіка були сильно пошкоджені.

Пацієнту провели складну операцію, яка тривала 21 годину, здійснивши часткову пересадку обличчя та трансплантацію ока. Через шість місяців лікарі помітити позитивну динаміку в органі зору – добре функціонували кровоносні судини та сітківка.

"Сам факт того, що ми пересадили око, є величезним кроком вперед, про який століттями думали, але ніколи не робили", – зауважив Едуардо Родрігес, який очолював команду хірургів.

Щоб прискорити відновлення зв'язку між зоровим нервом ока та мозком реципієнта, хірурги зібрали стовбурові клітини з кісткового мозку донора і ввели їх у нерв. Однак наразі зв’язок між ними не встановився. Проте ціллю медиків було не відновлення зору, а збереження життєздатності очного яблука.

Едуардо Родрігес запевняє, що Джеймс все ще має шанс відновити зір на пересадженому оці. Інші дослідницькі групи розробляють спосіб з'єднання нервових мереж мозку з незрячими очима шляхом введення електродів.

Нагадаємо, раніше перша людина, якій вдалося успішно пересадити обличчя і дві руки, розповіла про своє життя.

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