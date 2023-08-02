Рука чоловіка потрапила під циркулярну пилу: хірурги зробили диво

У столичному Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова провели дивовижну операцію. Пацієнтові, рука якого потрапила під циркулярну пилу, хірурги не лише зшили розрізані тканини, але й зберегли функціональність долоні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чернігівець Олександр Ращук про той випадок, який стався минулого місяця, згадує неохоче. Каже, що теслею на підприємстві працює вже багато років, має величезний досвід обробки деревини і досі не розуміє, як його рука опинилася під лезом пили. Пригадує, що все сталося миттєво.

“Працював. Захопило дошку, потягнуло на себе під станок і попала рука туди”, - розповідає він.

Після інциденту колеги Олександра зібрали відрізану частину долоні і відвезли його в Чернігівську міську лікарню. А вже звідти його терміново відправили у столицю - в інститут хірургії та трансплантології ім. Шалімова. Там Олександру дали надію, сказавши, що можуть пришити втрачену частину руки.

Складна операція тривала понад 4 години. Хірурги зшивали сухожилля, судини і нерви.

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Завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Євген Симулик показав голку, якою це робилося — вона настільки маленька, що її важко побачити без спеціальних оптичних пристроїв.

Олександру пощастило, каже лікар, відрізану кінцівку правильно зберігали та транспортували, тому тканини вдалося зшити і вони приживуться. Зараз у нього всі пальці на місці — цілі, компенсовані та повністю життєздатні.

“Потрібно взяти резервуар, налити туди воду і опустити шматочки льоду. Тоді ампутований сегмент потрібно герметично закрити в якийсь кульок і помістити в цей резервуар. Прямого контакту з водою абсолютно не допустимо і з льодом недопустимо”, - пояснив тонкощі лікар.

Як прогнозують лікарі, приблизно через пів року функціональність кінцівки Олександра майже повністю відновиться. Попереду на нього чекає тривала реабілітація. Але він вже мріє повернутися до улюбленої справи.

Уже прощався з рукою: як вдалося врятувати відрізану циркуляркою кінцівку

Нагадаємо, раніше в Інституті Шалімова у Києві видалили пухлину в печінці в "онлайн режимі".

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