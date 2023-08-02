Джастін Трюдо розлучається з дружиною

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розлучення зі своєю дружиною Софі Грегуар-Трюдо.

Такі заяви опубліковані на сторінках подружжя в Instagram.

Джастін Трюдо повідомив, що після розмови вони з дружиною Софі ухвалили рішення про розлучення.

"Ми із Софі хочемо оголосити, що після багатьох важливих і складних розмов ухвалили рішення розлучитися", – написав прем’єр-міністр Канади.

Він наголосив, що колишнє подружжя ставиться одне до одного з повагою та любов'ю.

"Заради добробуту наших дітей ми просимо вас поважати їхню і нашу приватність", – зазначив Трюдо.

Подружжя Джастіна й Софі виховує двоє синів, Ксав’єра та Адрієна, і доньку Еллу-Грейс.

Нагадаємо, дружина Віталія Кличка вперше прокоментувала розлучення з ним після 25 років шлюбу.

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