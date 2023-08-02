Джастин Трюдо разводится с женой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о разводе со своей супругой Софи Грегуар-Трюдо.

Такие заявления опубликованы на страницах супругов в Instagram.

Джастин Трюдо сообщил, что после разговора они с женой Софи приняли решение о разводе.

"Мы из Софи хотим объявить, что после многих важных и сложных разговоров приняли решение разойтись", — написал премьер-министр Канады.

Он подчеркнул, что бывшие супруги относятся друг к другу с уважением и любовью.

"Для благополучия наших детей мы просим вас уважать их и нашу конфиденциальность", — отметил Трюдо.

Супруги Джастина и Софи воспитывают двое сыновей, Ксавьера и Адриена, и дочь Эллу-Грейс.

Напомним, супруга Виталия Кличко впервые прокомментировала развод с ним после 25 лет брака.

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