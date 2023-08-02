Twitter XBlue заявляє, що продовжує розвивати функцію, щоб забезпечити більше можливостей для користувачів.

Twitter, тобто соцмережа X, впровадила нововведення для своїх платних підписників, яке дозволяє приховувати "сині галочки" - позначки, що підтверджують верифікацію профілів. Оновлення, представлене під назвою XBlue, дозволяє користувачам з підпискою змінити видимість своєї галочки у розділі "Налаштування профілю".

Згідно з інформацією з оновленої довідки про підписку Twitter XBlue, користувачі тепер матимуть можливість сховати свою верифікацію від інших користувачів. Однак, варто зазначити, що "галочка" буде видна в деяких місцях, навіть якщо користувач вирішив її приховати. Деякі функції підписки також можуть бути обмежені для тих, хто приховав свою верифікацію.

Команда Twitter XBlue заявляє, що продовжує розвивати цю функцію, щоб забезпечити більше можливостей для користувачів та зробити її більш привабливою. Цей крок ймовірно допоможе користувачам зберігати свою приватність, одночасно користуючись всіма перевагами платної підписки, не показуючи всім, що їхні облікові записи підтверджені.

Технологічний портал TechCrunch вказує, що можливість приховування верифікації була анонсована розробниками ще в березні, а зараз її впроваджено для платних підписників платформи Twitter XBlue.

Нагадаємо, що президент Чехії дозволив ще 14 своїм громадянам воювати у ЗСУ.

Читайте також: