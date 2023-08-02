Третина громадян США підтримують відправку американських військ до України: опитування

Відправку американських військ на війну до України підтримують майже третина громадян США.

Відповідне опитування провели Redfield & Wilton Strategies для Newsweek.

Як стало відомо, загалом 31% виборців з правом голосу у США підтримують відправку американських військ до України. Водночас чверть респондентів не підтримали і не заперечили проти відправки американських солдатів в Україну, а 34% виступили проти. Трохи менше 10% вагалися з відповіддю.

Загалом в опитуванні взяли участь 1500 осіб. Найбільший відсоток підтримки – серед молоді та людей середнього віку. 47% опитаних у віці від 27 до 42 років заявили, що вони підтримують або рішуче підтримують відправку американських військ в Україну. Також всього 4% респондентів у віці від 18 до 26 років заявили, що вони категорично проти відправки американських військ.

Нагадаємо, що РФ готує нові великі формування військ для війни в Україні.

Читайте також: