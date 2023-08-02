Удар дронами по Одещині: окупанти атакували зерно – Братчук

У ніч проти 2 серпня російські загарбники атакували Ізмаїл в Одеській області "Шахедами". На об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі. Ймовірно, що причиною атаки стало те, що вчора декілька іноземних кораблів проігнорували російську морську блокаду та продовжили рух до портів України у Дунайському гирлі, зокрема до Ізмаїлу.

Про це "24 Каналу" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"На жаль, є влучання у портову та промислову інфраструктуру, зруйновано елеватор, рівень інших пошкоджень ще встановлюють. Поки що немає відкритого списку постраждалих людей, сподіваюсь, і не буде, але ми розуміємо, що ворог продовжує терористичні удари по українському зерну", – повідомив речник.

Крім портової інфраструктури та зерносховищ, Росія атакує українські поля, де відбувається збір врожаю.

"Ми знаємо, що є обережна заява США, що Росія намагатиметься повертатись до зернової угоди. Але якщо і робитиме це, то ставитиме жорсткий ультиматум, щоб виконати угоду саме на умовах країни-агресорки", – зазначив Братчук.

Нагадаємо, 30 липня до одного із зернових терміналів України у дельті Дунаю прибули три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям. Це перший прихід іноземних суден до українських портів після того, як Росія заявила про вихід із "зернової угоди".

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