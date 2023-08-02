Удар дронами по Одесчине: оккупанты атаковали зерно – Братчук

В ночь на 2 августа российские захватчики атаковали Измаил в Одесской области "Шахедами". На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возник пожар. Вероятно, причиной атаки стало то, что вчера несколько иностранных кораблей проигнорировали российскую морскую блокаду и продолжили движение в порты Украины в Дунайском устье, в частности, в Измаил.

Об этом "24 Каналу" рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"К сожалению, есть попадание в портовую и промышленную инфраструктуру, разрушен элеватор, уровень других повреждений еще устанавливают. Пока нет открытого списка пострадавших людей, надеюсь, и не будет, но мы понимаем, что враг продолжает террористические удары по украинскому зерну", – сообщил спикер.

Кроме портовой инфраструктуры и зернохранилищ Россия атакует украинские поля, где происходит сбор урожая.

"Мы знаем, что есть осторожное заявление США, что Россия будет пытаться возвращаться к зерновому соглашению. Но если и будет это делать, то будет ставить жесткий ультиматум, чтобы выполнить соглашение именно на условиях страны-агрессора", — отметил Братчук.

Напомним, 30 июля в один из зерновых терминалов Украины в дельте Дуная прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям. Это первый приход иностранных судов в украинские порты после того, как Россия заявила о выходе из "зернового соглашения".

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