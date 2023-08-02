Легендарний воротар Буффон оголосив про завершення кар'єри (відео)

Знаменитий італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон вирішив завершити кар'єру.

Про це 45-річний воротар повідомив у своїй соцмережах.

"Це все, друзі. Ви мені дали все. Я вам дав усе. Ми зробили це разом", – написав Буффон, додавши відео яскравих моментів своєї футбольної кар'єри.

Протягом кар'єри Буффон виступав за "Парму", "Ювентус" і ПСЖ. Останнім клубом голкіпера була "Парма", куди він повернувся через 20 років.

У складі "Ювентуса" Джанлуїджі зіграв 683 матчі. Це другий показник в історії туринського клубу. Він є рекордсменом Серії А за кількістю зіграних поєдинків (656) і виграних чемпіонських титулів (10).

За збірну Італії легендарний воротар провів 176 матчів і виграв з нею чемпіонат світу 2006 року, а також став фіналістом Євро-2012.

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