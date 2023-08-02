Легендарный вратарь Буффон объявил о завершении карьеры (видео)

Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил завершить карьеру.

Об этом 45-летний вратарь сообщил в своих соцсетях.

"Это все, друзья. Вы мне дали все. Я вам дал все. Мы сделали это вместе", – написал Буффон, добавив видео ярких моментов своей футбольной карьеры.

В течение карьеры Буффон выступал за "Парму", "Ювентус" и ПСЖ. Последним клубом голкипера была "Парма", куда он вернулся спустя 20 лет.

В составе "Ювентуса" Джанлуиджи сыграл 683 матча. Это второй показатель в истории туринского клуба. Он является рекордсменом Серии А по количеству сыгранных поединков (656) и выигранных чемпионских титулов (10).

За сборную Италии легендарный вратарь провел 176 матчей и выиграл с ней чемпионат мира 2006 года, а также стал финалистом Евро-2012.

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