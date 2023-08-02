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Як сушити часник на зиму природним шляхом, в духовці, сушарці

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Як сушити часник на зиму природним шляхом, в духовці, сушарці

Як сушити часник

Способи сушіння та зберігання часнику

Як сушити часник після збирання

  • Перед викопуванням часнику, город краще не поливати, щоб ґрунт був сухим. Тому, якщо йшов дощ, з викопуванням краще почекати.
  • Викопавши часник, його необхідно розкласти в один шар та залишити на грядці на 3-4 години, щоб  він просох.
  • Після цього потрібно досушувати часник до 10 годин під навісом, в добре провітрюваному місці. 
  • Коли  стебла часнику висохнуть, їх зрізають на декілька  сантиметрів вище від головок. Після цього, часник розкласти тонким шаром в ящики та помістити на зберігання в сухе, прохолодне місце.
  • Зберігати часник можна як головками, так і цілими “косами”. В такому випадку, сухі  стебла не відрізають, а використовують для плетіння коси. Такі зв'язки часнику підвішують у сухому місці.

Як сушити часник природним способом

  • Головки часнику треба розділити на зубки та почистити кожен від лушпиння. 
  • Розрізані на дві половини часникові зубки  розмістити зрізами догори  на плоскій поверхні у сухому місці, яке добре провітрюється куди не потрапляє сонце. 
  •  Сушити у такий спосіб часник потрібно близько двох тижнів. Якщо зубчики часнику великі, і вологість значна, сушити доведеться значно довше. Зубчики часнику потрібно періодично перевіряти. 
Як сушити часник / ©
Як сушити часник

Як сушити часник в духовці

  • Духову шафу нагрівають до температури 50 – 60 градусів.
  •  Часник потрібно порізати на пластини, помістити на деко, перед цим застеливши його пекарським папером, і відправити до шафи. Щоб уникнути надмірного перегріву і забезпечити доступ свіжого повітря, дверцята духовки тримають прочиненими.
  • Через 40 хвилин після початку сушіння, деко витягують і перевертають нарізку. Загальний час сушіння від трьох до шести годин, що залежить від товщини нарізки.
Як сушити часник / ©
Як сушити часник

Як сушити часник в сушарці

  • Зубчики часнику розмістити на решітках сушарки одним шаром.
  • Встановити температуру пристрою 55-60 °C.
  • Залежно від того, як нарізаний часник, процес сушіння може зайняти від двох до п’яти годин.

Як зробити часниковий порошок

Із сушеного в духовці, сушарці, мікрохвильовій печі часнику можна зробити часниковий порошок. Для цього потрібно лише добре висушений часник змолоти  до консистенції порошку. Подрібнити часник можна в кавомолці, кухонному комбайні. Зберігайте часниковий порошок у герметичному контейнері у темному, прохолодному місці.

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Дата публікації
Перегляди
266
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