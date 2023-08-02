Як сушити часник на зиму природним шляхом, в духовці, сушарці

Як сушити часник після збирання

Перед викопуванням часнику, город краще не поливати, щоб ґрунт був сухим. Тому, якщо йшов дощ, з викопуванням краще почекати.

Викопавши часник, його необхідно розкласти в один шар та залишити на грядці на 3-4 години, щоб він просох.

Після цього потрібно досушувати часник до 10 годин під навісом, в добре провітрюваному місці.

Коли стебла часнику висохнуть, їх зрізають на декілька сантиметрів вище від головок. Після цього, часник розкласти тонким шаром в ящики та помістити на зберігання в сухе, прохолодне місце.

Зберігати часник можна як головками, так і цілими “косами”. В такому випадку, сухі стебла не відрізають, а використовують для плетіння коси. Такі зв'язки часнику підвішують у сухому місці.

Як сушити часник природним способом

Головки часнику треба розділити на зубки та почистити кожен від лушпиння.

Розрізані на дві половини часникові зубки розмістити зрізами догори на плоскій поверхні у сухому місці, яке добре провітрюється куди не потрапляє сонце.

Сушити у такий спосіб часник потрібно близько двох тижнів. Якщо зубчики часнику великі, і вологість значна, сушити доведеться значно довше. Зубчики часнику потрібно періодично перевіряти.

Як сушити часник

Як сушити часник в духовці

Духову шафу нагрівають до температури 50 – 60 градусів.

Часник потрібно порізати на пластини, помістити на деко, перед цим застеливши його пекарським папером, і відправити до шафи. Щоб уникнути надмірного перегріву і забезпечити доступ свіжого повітря, дверцята духовки тримають прочиненими.

Через 40 хвилин після початку сушіння, деко витягують і перевертають нарізку. Загальний час сушіння від трьох до шести годин, що залежить від товщини нарізки.

Як сушити часник

Як сушити часник в сушарці

Зубчики часнику розмістити на решітках сушарки одним шаром.

Встановити температуру пристрою 55-60 °C.

Залежно від того, як нарізаний часник, процес сушіння може зайняти від двох до п’яти годин.

Як зробити часниковий порошок

Із сушеного в духовці, сушарці, мікрохвильовій печі часнику можна зробити часниковий порошок. Для цього потрібно лише добре висушений часник змолоти до консистенції порошку. Подрібнити часник можна в кавомолці, кухонному комбайні. Зберігайте часниковий порошок у герметичному контейнері у темному, прохолодному місці.

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