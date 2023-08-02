Как сушить чеснок на зиму естественным путем, в духовке, сушилке

Как сушить чеснок после уборки

Перед выкапыванием чеснока, огород лучше не поливать, чтобы почва была сухой. Поэтому если шел дождь, с выкапыванием лучше подождать.

Выкопав чеснок, его необходимо разложить в один слой и оставить на грядке на 3-4 часа, чтобы он просох.

После этого нужно досушивать чеснок до 10 часов под навесом в хорошо проветриваемом месте.

Когда стебли чеснока высохнут, их срезают на несколько сантиметров выше головок. После этого чеснок разложить тонким слоем в ящики и поместить на хранение в сухое, прохладное место.

Хранить чеснок можно как головками, так и целыми "косами". В таком случае сухие стебли не отрезают, а используют для плетения косы. Такие связки чеснока подвешивают в сухом месте.

Как сушить чеснок

Как сушить чеснок естественным способом

Головки чеснока нужно разделить на зубки и почистить каждый от шелухи.

Разрезанные на две половины чесночные зубки разместить срезами вверх на плоской поверхности в сухом месте, хорошо проветриваемом куда не попадает солнце.

Сушить таким образом чеснок нужно около двух недель. Если зубчики чеснока велики, и влажность значительна, сушить придется гораздо дольше. Зубчики чеснока нужно периодически проверять.

Как сушить чеснок в духовке

Духовой шкаф нагревают до температуры 50 – 60 градусов.

Чеснок нужно порезать на пластины, поместить на противень, перед этим застелив его пекарской бумагой и отправить в шкаф. Чтобы избежать чрезмерного перегрева и обеспечить доступ свежего воздуха, дверца духовки держат приоткрытыми.

Через 40 минут после начала сушки, противень извлекают и переворачивают нарезку. Общее время сушки от трех до шести часов зависит от толщины нарезки.

Как сушить чеснок

Как сушить чеснок в сушилке

Зубчики чеснока разместить на решетках сушилки одним слоем.

Установите температуру устройства 55-60 °C.

В зависимости от того, как нарезан чеснок, процесс сушки может занять от двух до пяти часов.

Как сделать чесночный порошок

Из сушеного в духовке, сушилке, микроволновке чеснока можно сделать чесночный порошок. Для этого нужно только хорошо высушенный чеснок смолоть до консистенции порошка. Измельчить чеснок можно в кофемолке, кухонном комбайне. Храните чесночный порошок в герметичном контейнере в темном прохладном месте.

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