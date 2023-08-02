Многие области Украины до конца суток накроет мощная гроза: карта

В Укргидрометцентре предупреждают о I уровне опасности, желтом.
До конца суток в Украине ожидается дождь.
Об этом предупреждает Укргидрометцентр и ГСЧС.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. До конца суток 2 августа с содержанием ночью 3 августа в западных и северных областях грозы. И уровень опасности желтый", — говорят в Укргидрометцентре.
В то же время чрезвычайники напоминают, что во время грозы нельзя прятаться и парковать авто под деревьями, купаться в водоемах и активно пользоваться электроприборами.
Напомним, в Укргидрометцентре также сообщили, что в четверг, 3 августа, в Украине будет жарко. В регионах пройдут кратковременные дожди.
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