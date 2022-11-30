Жінку із загадковою хворобою-мутантом прооперували у Львові (фото)

Пацієнтка звернулася до львівських хірургів кілька місяців тому. Під час обстеження лікарі виявили у жінки рідкісну генетичну патологію, опису якої у світових наукових джерелах просто немає.
У Львові здійснили операцію 36-річній жительці Миколаївського району із загадковою хворобою, що спричинила деформацію її пальців рук та ніг.
Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.
"Усе життя жінка ховала руки від чужих очей. Аби здійснити мрію жінки – надати рукам естетичного вигляду – медики лікарні Святого Пантелеймона виконали складну пластично-реконструктивну операцію", – розповіли медики.
Від народження її нігтьові фаланги були округлі та збільшені, а розвиток сухожилків-розгиначів – порушений. Тому пальці не розгинались, а кисть увесь час була напівзігнута. І хоча в повсякденному житті це жінці не заважало, проте вона відчувала постійний дискомфорт.
Після тривалих консультацій завідувач першого хірургічного відділення Гнат Герич спільно з командою усе ж зважилась виконати складну пластично-реконструктивну операцію. Та спершу на лівій руці.
Втручання відбулось у декілька етапів. Спочатку була пластика сухожилкових структур, далі зробили пластику м'яких та кісткових тканин і нарешті здійснили фіксацію кістки в правильному положенні. На все пішло понад трьох годин.
Операція минула вдало і вже наступного дня пацієнтка поїхала додому.
Медики продовжують спостереження за станом кисті після втручання. І зовсім скоро планують прооперувати в іншу, праву руку жінки. Аби пацієнтка назавжди забула про свою патологію та дискомфорт, який постійно відчувала.
За словами львіських хірургів, цей незвичний випадок розглянули їхні колеги – спеціалісти одного з кращих у світі осередків реконструктивної хірургії в Оксфордському університеті. Після вивчення історії хвороби та результатів обстежень пацієнтки британські медики зазначили, що зіткнулися з надзвичайно рідкісним захворюванням з низькою інцидентністю, і аналогічних випадків вони досі не зустрічали.
Ба більше, львівські спеціалісти відправили зібраний генетичний матеріал пацієнтки у лабораторію в Оксфорді. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії.
Зазначимо, що навіть за надскладних умов українські лікарі проводять операції, рятуючи життя українцям.
Українські лікарі в Києві провели операцію на серці пацієнту з Чернівців у напівтемряві.
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