Жінку із загадковою хворобою-мутантом прооперували у Львові (фото)

Пацієнтка звернулася до львівських хірургів кілька місяців тому. Під час обстеження лікарі виявили у жінки рідкісну генетичну патологію, опису якої у світових наукових джерелах просто немає.

У Львові здійснили операцію 36-річній жительці Миколаївського району із загадковою хворобою, що спричинила деформацію її пальців рук та ніг.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

"Усе життя жінка ховала руки від чужих очей. Аби здійснити мрію жінки – надати рукам естетичного вигляду – медики лікарні Святого Пантелеймона виконали складну пластично-реконструктивну операцію", – розповіли медики.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Від народження її нігтьові фаланги були округлі та збільшені, а розвиток сухожилків-розгиначів – порушений. Тому пальці не розгинались, а кисть увесь час була напівзігнута. І хоча в повсякденному житті це жінці не заважало, проте вона відчувала постійний дискомфорт.

Після тривалих консультацій завідувач першого хірургічного відділення Гнат Герич спільно з командою усе ж зважилась виконати складну пластично-реконструктивну операцію. Та спершу на лівій руці.

Втручання відбулось у декілька етапів. Спочатку була пластика сухожилкових структур, далі зробили пластику м'яких та кісткових тканин і нарешті здійснили фіксацію кістки в правильному положенні. На все пішло понад трьох годин.

Операція минула вдало і вже наступного дня пацієнтка поїхала додому.

Медики продовжують спостереження за станом кисті після втручання. І зовсім скоро планують прооперувати в іншу, праву руку жінки. Аби пацієнтка назавжди забула про свою патологію та дискомфорт, який постійно відчувала.

За словами львіських хірургів, цей незвичний випадок розглянули їхні колеги – спеціалісти одного з кращих у світі осередків реконструктивної хірургії в Оксфордському університеті. Після вивчення історії хвороби та результатів обстежень пацієнтки британські медики зазначили, що зіткнулися з надзвичайно рідкісним захворюванням з низькою інцидентністю, і аналогічних випадків вони досі не зустрічали.

Ба більше, львівські спеціалісти відправили зібраний генетичний матеріал пацієнтки у лабораторію в Оксфорді. Тепер невідому мутацію вивчатимуть науковці не лише в Україні, але й у Великій Британії.

Зазначимо, що навіть за надскладних умов українські лікарі проводять операції, рятуючи життя українцям.

Українські лікарі в Києві провели операцію на серці пацієнту з Чернівців у напівтемряві.

Також у Львові кардіохірурги через відключення електрики робили складну операцію на серці в напівтемряві.

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