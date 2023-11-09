Врачи впервые в мире пересадили пациенту целый глаз

Зрение у мужчины пока не возобновилось, но эта операция стала прорывом для медицины.

В США 46-летнему военному ветерану Аарону Джеймсу хирурги впервые в мире провели трансплантацию целого глаза.

Об уникальной операции в четверг, 9 ноября, сообщило агентство Reuters.

В результате несчастного случая на производстве из-за удара электротока левая часть лица, нос, рот и левый глаз мужчины были сильно повреждены.

Пациенту провели сложную операцию, которая длилась 21 час, осуществив частичную пересадку лица и трансплантацию глаза. Через шесть месяцев врачи заметили положительную динамику в органе зрения – хорошо функционировали кровеносные сосуды и сетчатка.

"Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед, о котором столетиями думали, но никогда не делали", – заметил Эдуардо Родригес, возглавлявший команду хирургов.

Чтобы ускорить восстановление связи между зрительным нервом глаза и мозгом реципиента, хирурги собрали стволовые клетки из костного мозга донора и ввели его в нерв. Однако связь между ними не установилась. Впрочем целью медиков было не восстановление зрения, а сохранение жизнеспособности глазного яблока.

Эдуардо Родригес уверяет, что у Джеймса все еще есть шанс восстановить зрение на пересаженном глазу. Другие исследовательские группы разрабатывают способ соединения нервных сетей мозга с незрячими глазами путем введения электродов.

Напомним, ранее первый человек, которому удалось успешно пересадить лицо и две руки, рассказал о своей жизни.

Читайте также: