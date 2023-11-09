В ОПУ прокомментировали вбросы о двойниках и смерти Путина

В последнее время в Сети появляется все больше информации об ухудшении состояния здоровья кремлевского диктатора.

Накануне говорилось, что президент РФ Владимир Путин якобы умер, а страной руководят его двойники. Однако в ОПУ такие вбросы отвергают.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказав советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Нет, я не сторонник этой теории. Я считаю, что просто его (Путина – ред.) дееспособность может быть под вопросом", – сказал Подоляк.

Путин не может критически оценивать реальность

Как подчеркнул советник главы ОПУ, в российском публичном пространстве в последнее время значительно увеличилось присутствие секретаря Совбеза России Николая Патрушева. И его приглашают комментировать то, что он раньше не комментировал. Как известно, его профиль – рассказывать чушь о войне и биолаборатории. Сейчас же, говорит Подоляк, он говорит о событиях, которые влияют на внутриполитический и внутриэкономический процесс в России.

"Он себя ведет как регент при непонятно ком. Это не говорит о том, что теории морозильников верны. Я все же более прагматично на это смотрю", – отметил Подоляк.

Он считает, что дееспособность субъекта Путина действительно под большим колебанием. Вряд ли он может критически относиться к тому, что сегодня происходит. И вышеупомянутые процессы, такие как активизация Патрушева, дают возможность понять, что происходит в современной России.

Напомним, Подоляк предупредил украинцев о "четырех главных пропагандистских идеях-фикс России". Он призвал украинцев быть внимательными и не подвергаться влиянию РФ.

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