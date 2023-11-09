В ОПУ прокоментували вкиди про двійників та смерть Путіна

Напередодні йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін буцімто помер, а країною керують його двійники. Проте в ОПУ такі вкиди відкидають.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"Ні, я не прихильник цієї теорії. Я вважаю, що просто його (Путіна – ред.) дієздатність може бути під сумнівом", – сказав Подоляк.

Путын не може критично оцінювати реальність

Як підкреслив радник голови ОПУ, в російському публічному просторі останнім часом значно збільшилася присутність секретаря ради безпеки Росії Миколи Патрушева. І його запрошують коментувати те, що він раніше не коментував. Як відомо, його профіль – розповідати нісенітниці про війну та біолабораторії. Натомість зараз, каже Подоляк, він говорить про події, які впливають на внутрішньополітичного й внутрішньоекономічного процесу в Росії.

"Він себе поводить як регент при незрозуміло кому. Це не говорить про те, що теорії морозильників вірні. Я все ж таки більш прагматично на це дивлюся", – зазначив Подоляк.

Він вважає, що дієздатність суб'єкта Путіна справді під великим сумнівом. Навряд чи може він критично ставитися до того, що сьогодні відбувається. І вищезгадані процеси, як от активізація Патрушева, дають можливість зрозуміти, що відбувається в сучасній Росії.

Нагадаємо, Подоляк попередив українців про "чотири головні пропагандистські ідеї-фікс Росії". Він закликав українців бути уважними і не піддаватися впливу РФ.

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