РФ вербує на війну проти України найманців з Непалу: подробиці

Частина з них втекли в невідомому напрямку.

РФ поповнює ряди своює армії найманцями з іншим країн. Зокрема, щонайменше 8 непальців вступили до лав ворожої армії.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко в Мережі.

За його даними, вони підписали контракт з Міноборони Росії в Москві, за що отримали по 195 тисяч рублів. Згодом вони приїхали до Ростова та втекли в невідомому напрямку.

"Вчора я давав відео допиту громадянина Непалу, контрактника ЗС РФ, який служив в 70 мотострілецькому полку і потрапив в полон в Запорізькій області", - вказано в повідомленні.

Що відомо про непальців, які воюють в армії РФ:

Кхадка Четендра, 29.04.1979 р.н., рядовий, гранатометник;

Адікарі Юбрадж, 06.10.1979 р.н., рядовий, кулеметник;

Бішвакарма Лал Бахадур, 08.05.1983 р.н., рядовий, старший стрілець;

Бішвакарма Тілак Бахадур, 05.08.1989 р.н., рядовий, кулеметник;

Кхадка Діпак, 26.07.1998 р.н., рядовий, гранатометник;

Бхаттарай Лаксман, 26.07.1982 р.н., рядовий, кулеметник;

Пахаді Джагадіш, 22.07.1984 р.н., рядовий, старший стрілець;

Рахапал Сушант Кумар, 17.06.1992 р.н., рядовий, стрілець.

Наманці з Непалу, яких завербувала РФ. Фото: Андрій Цаплієнко

Наманці з Непалу, яких завербувала РФ. Фото: Андрій Цаплієнко

Зазначається, що наразі їх розшукують за статтею 337 КК РФ "самовільне залишення частини".

Раніше ми повідомляли, що до ЗСУ потрапив російський полонений з Непалу. Він розповів, як і чому пішов воювати проти України.

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