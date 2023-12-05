РФ вербует на войну против Украины наемников из Непала: подробности

Часть из них скрылась в неизвестном направлении.

РФ пополняет ряды своей армии наемниками из других стран. В частности, по меньшей мере 8 непальцев вступили в ряды вражеской армии.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Сети.

По его данным, они подписали контракт с Минобороной России в Москве, за что получили по 195 тысяч рублей. Впоследствии они приехали в Ростов и скрылись в неизвестном направлении.

"Вчера я давал видео допроса гражданина Непала, контрактника ВС РФ, служившего в 70 мотострелковом полку и попавшего в плен в Запорожской области", — говорится в сообщении.

Что известно о непальцах, воюющих в армии РФ:

Кхадка Четендра, 29.04.1979 г.р., рядовой, гранатометчик;

Адикари Юбрадж, 06.10.1979 г.р., рядовой, пулеметчик;

Бишвакарма Лал Бахадур, 08.05.1983 г.р., рядовой, старший стрелок;

Бишвакарма Тилак Бахадур, 05.08.1989 г.р., рядовой, пулеметчик;

Кхадка Дипак, 26.07.1998 г.р., рядовой, гранатометчик;

Бхаттарай Лаксман, 26.07.1982 г.р., рядовой, пулеметчик;

Пахади Джагадиш, 22.07.1984 г.р., рядовой, старший стрелок;

Рахапал Сушант Кумар, 17.06.1992 г.р., рядовой, стрелок.

Наманцы из Непала, которых завербовала РФ. Фото: Андрей Цаплиенко

Наманцы из Непала, которых завербовала РФ. Фото: Андрей Цаплиенко

Отмечается, что их разыскивают по статье 337 УК РФ "самовольное оставление части".

Ранее мы сообщали, что в ВСУ попал российский пленный из Непала. Он рассказал, как и почему пошел воевать против Украины.

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