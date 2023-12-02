Для "м'ясних штурмів": на війні в Україні з'явилися кубинські найманці

.Країна-агресорка РФ продовжує вербувати людей на війну проти України. Як наслідок – на фронті з'явилися бойовики із Куби.

Про це повідомляє Telegram-канал "InformNapalm".

Як встановили розслідувачі, військкомат міста Тула завербував одного громадянина Колумбії. Усього вдалося встановити особи близько 200 бойовиків.

"Кубінська влада після резонансу публікацій заявила, що перекрила канал торгівлі людьми і переміщення найманців до Росії для участі у війні проти України. Згідно з контрактом, міноборони РФ пообіцяло платити кубинцям близько 2 тис. доларів на місяць. Цікаво, що російські окупанти не приховують присутність кубинців у своїх позиціях, а навіть навпаки, публікують відео з іноземними найманцями", - йдеться у повідомленні.

Зрештою вдалося "зловити" двох кубинців, які вже воюють на Донецькому напрямку. Поки що їх використовували для примітивної пропаганди, яка нібито "Росії підтримує весь світ".

Також ми повідомляли, що на Авдіївський напрямок кинуто 8-му загальновійськову армію РФ, яка переважно складається з першого і другого армійських корпусів так званих "ЛНР" і "ДНР".

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