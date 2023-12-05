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Президент Ирана летит в Москву на встречу с Путиным — СМИ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Президент Ирана летит в Москву на встречу с Путиным — СМИ

Президент РФ Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Встреча делегаций намечена на четверг, 7 декабря.

Президент Ирана Эбрагим Райси во главе делегации прибудет в Москву по приглашению российского президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает иранское государственное агентство Tasnim.

По сообщению СМИ, встреча делегаций намечена на четверг, 7 декабря.

"Во время этого однодневного визита Раиси проведет консультации по двусторонним вопросам, включая экономические отношения, а также региональные и международные вопросы, особенно вопросы Палестины и события в Газе (нападение ХАМАСа на Израиль – ред.)", — говорится на сайте Tasnim.

Отмечается, что это уже второй визит президента Ирана в Россию с начала работы нынешнего правительства.

Напомним, Саудовская Аравия предлагает Ирану инвестиции в обмен на ограничение поддержки ХАМАС.

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Дата публикации
Просмотры
358
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