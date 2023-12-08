Россияне утром совершили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков — ПС

Военные призывают не игнорировать воздушные тревоги.
Российские захватчики утром совершили запуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков из Ту-95.
Об этом информируют Воздушные силы и мониторинговые каналы.
"Вероятны пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", — говорится в сообщении воздушных сил.
Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.
Напомним, ранее сообщалось, что готовясь к вероятным атакам России, правительство и Генштаб приняли решение о защите объектов энергетической инфраструктуры в три уровня.
Кроме того, мы ранее информировали, что госпожа США Бриджит Бринк сообщила, что Америка и Британия работают над защитой энергосистемы Украины.
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