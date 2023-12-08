Глава МИД Британии сравнил современную Россию с нацистской Германией

Британский министр призывает США оказывать Украине военную помощь, чтобы остановить агрессивные планы Путина.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил вторжение России в Украину с вторжением нацистской Германии.
Об этом министр заявил во время своего визита в Вашингтон.
Кэмерон отметил, что приехал в США, чтобы поддержать продление военной помощи для Украины.
"Во время нашей сегодняшней встречи мы обсудили ситуацию в Украине. Поэтому я приехал в Вашингтон на этой неделе, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы должны продолжать оказывать Украине финансовую и военную помощь, чтобы она могла противостоять незаконному вторжению России", — заявил дипломат.
Кроме того, он заявил, что вторжение российского диктатора Путина в Украину сравнимо с вторжением Адольфа Гитлера.
"Мое поколение, как и поколение моего деда, борется с агрессией в Европе. В прошлом это была нацистская Германия, сегодня Россия", — сказал министр.
Кроме того, Кэмерон сказал, что во время переговоров с конгрессменами он подчеркнул, что современная Россия несет угрозу не только Европе, но и Соединенным Штатам.
"Если мы не остановим Путина в Украине, он продолжит свои агрессивные действия. В следующий раз его целью может стать член НАТО, и тогда мы будем вынуждены воевать с Россией напрямую. В таком случае мы потеряем не только деньги и оружие, но и жизнь своих". граждан", — заявил Кэмерон.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики проводят нацистскую политику в Луганской области и вызвали демографический кризис.
Кроме того, мы ранее информировали, что в российских магазинах начали продавать украденный в Украине чернозем.
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