"Второй король антисемитизма после Гитлера": Зеленский – о циничном заявлении Путина

По наблюдениям журналиста, Зеленскому, потерявшему многих своих родственников во время Холокоста, было сложно комментировать заявление Путина.

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на циничное заявление российского диктатора Владимира Путина, что он "позор еврейского народа". Украинский президент назвал главу Кремля " вторым королем антисемитизма после Гитлера".

Об этом он сказал в интервью BBC.

Журналист, говоривший с Зеленским, рассказал, что, комментируя циничные слова Путина, он глубоко вдохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как правильно ответить на вопросы.

"Вроде бы он не до конца понимает свои слова. Извините, но это будто он второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", — сказал он.

Циническое заявление Путина о Зеленском

Напомним, на прошлой неделе во время пленарного заседания в рамках Петербургского экономического форума российский диктатор Владимир Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил Путину на его слова об украинском президенте. Он заявил, что "горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу".

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