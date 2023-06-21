Во время обысков преступника обнаружили драгоценный камень – может стоить $12 млн (фото)

Полиция Молдовы в ходе обыска обнаружила драгоценный камень, который может стоить $12 млн.

В Молдове во время обыска в машине 37-летнего члена преступной организации "Патрон" полицейские обнаружили драгоценный камень муассанит, стоимость которого может составить $12 млн. В конце прошлого года подозреваемый незаконно ввез его в Молдову.

Об этом сообщает NewsMaker.

Во время обыска обнаружили и изъяли муассанит весом 1941 карат, а также оценочный сертификат, в котором указана стоимость камня – $12 млн.

Во время обысков преступника обнаружили драгоценный камень. Фото: скриншот з відео.

Камень и документы отправили на экспертизу для установления их подлинности.

Подозреваемому грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Муассанит – редкий минерал класса природных карбидов состава SiC (карбид кремния). Природный камень обнаруживается только в некоторых типах метеоритов.

Напомним, в МИД Китая отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о "диктаторе" лидера КНР Си Цзиньпине.

Читайте также: