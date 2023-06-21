Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": реакция Китая

В МИД Китая отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о "диктаторе" лидера КНР Си Цзиньпине. В дипломатическом ведомстве выразили решительный протест американской стороне.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

"Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией", — говорится в заявлении.

Напомним, Байден на следующий день после визита госсекретаря США Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина "диктатором". Это произошло, когда он рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд. По словам лидера США, Си был очень недоволен тем, как развивался скандал вокруг шара-шпиона.

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