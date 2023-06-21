Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором": реакція Китаю

У МЗС Китаю відреагували на заяву президента США Джо Байдена про "диктатора" лідера КНР Сі Цзіньпіна. У дипломатичному відомстві висловили рішучий протест американській стороні.

Про це сказано у заяві МЗС Китаю.

"Висловлювання американської сторони безвідповідальні, порушують дипломатичний етикет та є відкритою політичною провокацією", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Байден через день після візиту держсекретаря США Блінкена до Пекіна назвав Сі Цзіньпіна "диктатором". Це сталося, коли він розповідав про реакцію Сі на збитий на початку року над США китайський розвідувальний зонд. За словами лідера США, Сі був дуже незадоволений тим, як розвивався скандал довкола кулі-шпигуна.

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