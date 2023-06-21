США націлені на підтримку процесу відбудови України - Блінкен

Сполучені Штати Америки націлена на підтримку процесу відбудови України, а також тісної взаємодії серед донорів задля досягнення цієї мети.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу за результатами зустрічі в Лондоні Дмитра Кулеби й Ентоні Блінкена, пише Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен підкреслив підтримку з боку США економічного відновлення України, а також важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів», - йдеться в повідомленні Держдепу.

США віддані взаємодії з приватним сектором, аби забезпечити модернізацію та відродження України.

Сторони обговорили необхідність подальших реформ в Україні з метою створення середовища для інвестицій, а також сталого економічного зростання.

Також Блінкен поінформував Кулебу про результати своєї поїздки до КНР, під час якої обговорювалася й тема війни, розв’язаної Росією проти України.

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Сторони також обговорили «продовження Сполученими Штатами економічної та енергетичної підтримки, а також допомоги Україні у сфері безпеки».

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у Китаї. Стосунки між країнами і у Вашингтоні і в Пекіні називають напруженими, і ще до початку візиту не радили чекати на будь-яких проривів.

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