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У Чорному морі сім російських кораблів: скільки серед них носіїв "Калібрів"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Чорному морі сім російських кораблів: скільки серед них носіїв "Калібрів"

Фото: Associated Press

Носії "Калібрів" також є в акваторії Середземного моря.

Станом на ранок 21 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім кораблів Російської Федерації. Серед них є ракетоносій.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ.

" В Чорному морі на бойовому чергуванні - сім ворожих кораблів. Серед яких є один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до восьми ракет", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному - до восьми ворожих кораблів, серед яких носій "Калібрів", що має загальний залп до 16 ракет.

Нагадаємо, вночі 21 червня російські окупаційні війська завдали ударів з північного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Знищено шість дронів.

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