"Путін не знає, що відбувається на фронті": експерт оцінив успіхи ЗСУ на полі бою

Наразі Збройні сили України методично послаблюють оборону російських окупаційних військ. Це свідчить про те, що поточний етап контрнаступу Сил оборони не можна оцінювати за кількістю звільнених населених пунктів чи площею.

Таку думку висловив військовий експерт Андрій Крамаров в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Експерт переконаний, що російський диктатор Путін насправді не знає, що відбувається на фронті. Зокрема, про це свідчать "сумнівні" заяви глави Кремля.

"Звичайно, потрібні більш жорсткі санкції. Потрібно також домовлятися з Китаєм, тому що до Ірану саме з Китаю активно постачаються необхідні деталі. Зокрема, буквально два тижні тому нашими бійцями був "приземлений" дрон у досить хорошому стані. Його детально вивчили і знайшли багато елементів саме китайського виробництва", - розповідає експерт.

Він зазначає, що на сьогодні в Україні немає засобів, якими ми могли б топити кораблі, що перевозять дрони, в Каспійському морі або якимось чином атакувати порти, через які відбувається це постачання.

За словами експерта, наразі ЗСУ варто посилювати протиповітряну оборону, щоб змогти протистояти у "битві дронів".

"Після підриву греблі Каховської ГЕС у ворога немає можливості тримати там таку кількість військ для оборони, для убезпечення свого флангу. Тому частину з них вони одразу перебазували в Крим, а частину відправили на Запорізький напрямок. Тому що резерви, які були на цьому напрямку, вони активно задіяли ще під час наступальних дій на сході України в січні-березні місяці. Звичайно, ворог кинув ці сили, щоб зупинити наші наступальні дії", - зазначив експерт.

Експерт додає, що більш коректно говорити про поточний етап наступальної операції.

"Зараз фактично ми готуємо фундамент для нашого більш масованого, більш потужного удару на одному чи кількох напрямках. І прив’язуватись до певних часових рамок поки що не варто. Питання буде полягати в самій статистиці – наскільки ефективно ми зможемо виконувати ці завдання із виснаження ворога в обороні", - резюмував Крамаров.

Додамо, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав, як українські снайпери знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Зокрема, в Бахмуті на Донеччині.

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