В Черном море семь российских кораблей: сколько среди них носителей "Калибров"

Носители "Калибров" также есть в акватории Средиземного моря.

На утро 21 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся семь кораблей Российской Федерации. Среди них есть ракетоноситель.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве — семь вражеских кораблей. Среди которых есть один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп к восьми ракетам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – до восьми вражеских кораблей, среди которых носитель "Калибров", имеющий общий залп до 16 ракет.

Напомним, ночью 21 июня российские оккупационные войска нанесли удары с северного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Уничтожены шесть дронов.

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