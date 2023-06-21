ВСУ наступали на двух участках фронта: в ISW рассказали подробности

За прошедшие сутки, 20 июня, украинские Вооруженные силы вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Специалисты с ссылкой на украинский Генштаб сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями, а также на западе Запорожской области.

В свою очередь, российское Министерство обороны заявило, что подразделения Восточной группировки войск отразили четыре украинских штурма возле Орехова Запорожской области и на западе Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российские оккупанты направили значительные силы, чтобы остановить украинское наступление, что затрудняет продвижение ВСУ. Представитель ведомства отмечает: продолжающиеся украинские операции имеют ряд задач, не сосредоточенных исключительно на освобождении территории. Она отмечает, что украинские силы еще предстоят начать основную фазу контрнаступательных операций.

Контрнаступление ВСУ

Утром 21 июня представитель Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев сообщил, что военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские защитники имеют частичный успех.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что главным приоритетом Вооруженных сил Украины при наступлении является "артиллерийское обескровливание" российских войск и максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов.

Также заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр сообщала, что россияне подтянули свои силы и пытаются осуществлять активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях. Они желают выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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