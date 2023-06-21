Растаможка авто через "Дию": когда станет доступна новая услуга

В Минцифре дорабатывают законопроект, чтобы найти "бескоррупционную формулу" для растаможки авто через приложение.

Растаможка авто через приложение "Дия" станет доступной в 2023 году — над этим как раз работает Минцифры вместе с таможней.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Баник назвал приблизительные сроки запуска в "Дие" услуги по растаможке автомобилей.

"Мы в течение этого года это сделаем. Сейчас точно сказать, в какой месяц – достаточно сложно. Это такая большая титаническая реформа, над которой мы работаем вместе с таможней", – сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры.

Он заверил, что услуга по растаможке онлайн поможет побороть коррупцию, с которой украинцы часто сталкиваются на таможне.

"Все понимают, что таможня – исторически достаточно коррумпированная история. По оценкам, уровень коррупции там составляет от 50 до 150 миллионов долларов в год. Как раз растаможка авто, над которой мы работаем, будет заключаться в том, чтобы убрать возможности и потребности, чтобы была коррупция при растаможке автомобиля", – рассказал Баник.

Он отметил, что услуга по растаможке авто онлайн будет запущена очень быстро, как только Верховная Рада примет необходимый для этого законопроект.

"Все будет суперупрощено. Сейчас мы дорабатываем законопроект, чтобы найти эту бескоррупционную окончательную формулу, согласовать ее с депутатами. Как только законопроект будет принят, тогда мы очень быстро запустимся с растаможкой", – сообщил представитель Минцифры.

Как будет работать услуга по растаможке авто в "Дие"

Заметим, ранее глава Минцифры Михаил Федоров объяснил, как будет работать услуга по растаможке авто в "Дие". Нужно будет ввести в приложении год производства авто, марку, модель, объем двигателя и добавить "определенные дополнительные критерии, которые неизменны". Приложение само подсчитает стоимость растаможки и эту сумму можно будет сразу оплатить онлайн. После растаможки информация будет автоматически попадать во все соответствующие госорганы.

Добавим, что на сегодняшний день в "Дие" доступна услуга обмена и восстановления водительского удостоверения. Воспользоваться услугой могут водители-новички, у которых истек срок действия первого удостоверения длиной в два года, а также те, кто потерял или повредил водительское удостоверение, сменил фамилию или просто хочет пользоваться цифровым документом.

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