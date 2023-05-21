В Украине изменились правила техосмотра авто

Обязательный техосмотр будет записываться на камеру.

Кабмин принял постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля (техосмотра, ТО). Предполагается, что это ликвидирует фиктивные осмотры и повысит безопасность движения.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Соответственно, теперь ТО будут проводить с использованием электронной формы протокола вместо бумажной. А печать документа теперь возможна исключительно на платном бланке установленного образца.

Также вводится видеофиксация транспортного средства. Все органы государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить от субъекта проверки эти видеоматериалы.

Обязательному ТО в Украине подлежат следующие транспортные средства:

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов до 3,5 тонн – каждые два года

грузовые авто грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси независимо от срока эксплуатации – ежегодно

автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы – дважды в год

Ранее стало известно, что народные депутаты хотят ввести новый штраф для владельцев авто – за опасную перевозку животных.