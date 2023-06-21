На Днепропетровщине зафиксировано движение российских дронов

В регионе в 08:45 была объявлена "тревога".

В среду, 21 июня, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги было зафиксировано движение вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! На западе Днепропетровской области — враждебные БпЛА! Вероятны работы ПВО", — говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на 08:50 21 июня воздушная тревога объявлена только на Днепропетровщине. Она началась в 08:45.

Карта тревог на 08:50 среды, 21 июня.

Следует отметить, что в Воздушных силах также информировали о возможности применения врагом ударных БПЛА в Херсонской, Кировоградской и Полтавской областях. Впрочем, в регионах пока "тревога" не объявлена.

Напомним, ночью 21 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Российские войска нанесли удары с северного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Уничтожено шесть дронов. Все – в Хмельницкой области.

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