Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий позашляховик Mazda

Автомобіль уже задіяний до виконання бойових завдань і допомагає українським захисникам оперативно переміщуватися між позиціями, доставляти зброю, боєприпаси та своєчасно евакуювати поранених бійців.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 125 авто, 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 65 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.