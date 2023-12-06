РФ совершенствует ударные дроны, чтобы ослабить РЭБ Украины – британская разведка

Россия все чаще использует дроны Shahed в массированных атаках по Украине.

Россия с середины 2023 года пытается усовершенствовать иранские ударные беспилотники типа Shahed на основе опыта их применения.

Об этом говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что в конце ноября 2023 года был обнаружен сбитый БПЛА, оснащенный украинской SIM-картой и 4G-модемом.

"Вероятно, это российская импровизированная модификация для улучшения наведения удара в реальном времени с помощью башен сотовой связи, чтобы снизить зависимость от спутниковой навигации. Существует реалистичная возможность того, что Россия также пытается ослабить украинские мероприятия радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Некоторые другие ударные дроны российского производства были окрашены в черный цвет, что усложняет их визуальное обнаружение ночью.

"Россия все чаще использует Shahed в массированных атаках, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако Украина продолжает успешно нейтрализовать большинство поступающих вооружений", — добавили в разведке.

Напомним, Игнат рассказал, в каких случаях тревогу из-за МиГ не будут объявлять.

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