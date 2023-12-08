Бомбардування Харківщини: загорілась п’ятиповерхівка (фото)

Російські війська в ніч проти 8 грудня завдали бомбового удару по Курилівській громаді у Куп’янському районі Харківщини. Спалахнула пожежа у житловій п’ятиповерхівці.

Про це повідомили в ДСНС України.

Близько опівночі окупанти влаштували бомбардування по Курилівській громаді. Виникла пожежа у житловому п’ятиповерховому будинку: горіли квартири на третьому та четвертому поверхах.

Загальна площа пожежі сягнула 120 кв.м. Підрозділи ДСНС Харківщини загасили вогонь після ворожого бомбардування.

Пожежа у п'ятиповерхівці внаслідок атаки по Харківщині / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, російські загарбники влаштували вночі масований обстріл ракетами С-300 по Харкову. Внаслідок атаки поранено людину, пошкоджені будинки та 26 автомобілів.

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