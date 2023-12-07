Взимку РФ може поновити удари ракетами: оцінка ГУР

Наразі армія РФ здебільшого використовує ударні безпілотники для атак на інфраструктуру України. Втім, ракетні удари можуть відновитися взимку.

Про це під час телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Знову ж таки, можливо, йдеться про зміну тактики. І все ж таки найважча частина зими, в тому числі в температурному режимі, ще попереду", - сказав він.

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За його словами, "тому це означає, що будь-який сигнал тривоги - це попередження про серйозну небезпеку".

Нагадаємо, раніше у розвідці оцінили ймовірність ударів РФ взимку. У ГУР кажуть, що нинішня зима буде важкою, як і минулорічна. Під ударом перебуває цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал України.

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