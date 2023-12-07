В ГУР розповіли, коли чекати на "бум" російських інформаційних операцій

Росія розпочала потужну дезінформаційну кампанію проти України та її керівництва.

До кінця року очікується активна фаза інформаційної атаки росіян.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни передбачалися листопад-грудень як найбільш активні місяці проведення своїх інформаційних спецоперацій.

"В цілому ця компанія з початку листопада вже триває. Але ця хвиля дезінформаційних матеріалів в іноземних ЗМІ - це питання найближчого часу. Коли зараз мають прийматися ключові рішення стосовно майбутнього України і посилення підтримки нашої держави", - сказав Юсов.

За його словами, дезінформаційні матеріали у іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про нібито безперспективність українського спротиву, тотальну корумпованість і атаку на представників військово-політичного керівництва України.

Нагадаємо, видання "Українська правда", а також низка іноземних ЗМІ опублікували статті про нібито напружені стосунки між президентом Зеленським і головкомом ЗСУ Залужним. Публікації спричинили чималий резонанс в Україні. ТСН.ua з'ясовував, чи дійсно є конфлікт між Офісом президента та Генеральним штабом.

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