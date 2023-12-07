В ГУР рассказали, когда ожидать "бум" российских информационных операций

Россия начала мощную дезинформационную кампанию против Украины и ее руководства.

До конца года ожидается активная фаза информационной атаки россиян.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, россияне предполагались ноябрь-декабрь как наиболее активные месяцы проведения своих информационных спецопераций.

"В целом эта компания с начала ноября уже продолжается. Но эта волна дезинформационных материалов в иностранных СМИ — это вопрос ближайшего времени. Когда сейчас должны приниматься ключевые решения по будущему Украины и усилению поддержки нашего государства", — сказал Юсов.

По его словам, дезинформационные материалы в иностранных СМИ могут содержать информацию о якобы бесперспективности украинского сопротивления, тотальной коррумпированности и атаке на представителей военно-политического руководства Украины.

Напомним, издание "Украинская правда", а также ряд иностранных СМИ опубликовали статьи о якобы напряженных отношениях между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. Публикации повлекли за собой немалый резонанс в Украине. ТСН.ua выяснял, действительно ли есть конфликт между Офисом президента и Генеральным штабом.

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