Стрельба в школе Брянска: момент атаки сняли на видео

В Сети опубликовано видео с моментом стрельбы в брянской гимназии №5, которую устроила ученица восьмого класса.

Соответствующий ролик появился в российских телеграм-каналах.

На видео с моментом стрельбы в учебном заведении слышны выстрелы и крики испуганных детей. Ученики вместе с учительницей в панике пытаются спрятаться в классе.

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По информации российского Минздрава, во время стрельбы в брянской гимназии пострадали пятеро детей. Два человека погибли. У двух пострадавших ранения легкой степени тяжести, у трех – средней. Все были доставлены в детскую областную больницу, им предоставляется необходимая помощь.

На месте стрельбы в Брянске работают все оперативные службы.

Момент стрельбы в школе Брянска сняли на видео

Расстрел в школе Брянска сегодня – что известно

В Брянске 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу из ружья по одноклассникам в гимназии №5. После этого девушка совершила самоубийство. В результате нападения погибли двое детей, еще пятеро были ранены и доставлены в больницу.

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