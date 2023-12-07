Стрельба в школе Брянска: момент атаки сняли на видео

На ролике слышны звуки выстрелов.
В Сети опубликовано видео с моментом стрельбы в брянской гимназии №5, которую устроила ученица восьмого класса.
Соответствующий ролик появился в российских телеграм-каналах.
На видео с моментом стрельбы в учебном заведении слышны выстрелы и крики испуганных детей. Ученики вместе с учительницей в панике пытаются спрятаться в классе.
По информации российского Минздрава, во время стрельбы в брянской гимназии пострадали пятеро детей. Два человека погибли. У двух пострадавших ранения легкой степени тяжести, у трех – средней. Все были доставлены в детскую областную больницу, им предоставляется необходимая помощь.
На месте стрельбы в Брянске работают все оперативные службы.
Расстрел в школе Брянска сегодня – что известно
В Брянске 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу из ружья по одноклассникам в гимназии №5. После этого девушка совершила самоубийство. В результате нападения погибли двое детей, еще пятеро были ранены и доставлены в больницу.
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