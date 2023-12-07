Стрілянина у школі Брянська: момент атаки зняли на відео

У Мережі опубліковане відео з моментом стрілянини у брянській гімназії №5, яку влаштувала учениця восьмого класу.

Відповідний ролик з’явився в російських телеграм-каналах.

На відео з моментом стрілянини в навчальному закладі чутно постріли та вигуки наляканих дітей. Учні разом із вчителькою в паніці намагаються сховатися у класі.

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За інформацією російського МОЗ, під час стрілянини у брянській гімназії постраждали п’ятеро дітей. Двоє осіб загинули. У двох постраждалих поранення легкого ступеня тяжкості, у трьох – середнього. Всі були доправлені до дитячої обласної лікарні, їм надається необхідна допомога.

На місці стрілянини у Брянську працюють усі оперативні служби.

Момент стрілянини у школі Брянська зняли на відео

Розстріл у школі Брянська сьогодні – що відомо

У Брянську 7 грудня учениця восьмого класу влаштувала стрілянину з рушниці по однокласниках у гімназії №5. Після цього дівчина скоїла самогубство. Внаслідок нападу загинули двоє дітей, ще п’ятеро були поранені і доправлені до лікарні.

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