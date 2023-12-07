Ліквідація Іллі Киви: в Росії розповіли нові деталі 

На тілі колишнього українського депутата-зрадника Іллі Киви, якого ліквідували 6 грудня у Підмосков'ї, було виявлено два кульові вогнепальні поранення.

Про це з посиланням на слідчий комітет РФ повідомляють російські ЗМП.

"На тілі Киви було виявлено два кульові поранення, вилучено дві пістолетні гільзи та патрон", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також провели огляд автомобіля загиблого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.

В СК наголошують, що справу про вбивство ексдепутата Ради Іллі Ківи передано до управління з розслідування особливо важливих справ по Московській області. Зазначається, що у справі призначено цілу низку експертиз, ведуться допити свідків та розшук причетних до вбивства.

Тим часом Telegram-канал SHOT з посиланням на власні джерела пише, що Киву вбили пострілом у голову з пістолета. Наразі правоохоронці розглядають версію, що політика міг убити хтось із пожильців чи співробітників готелю.

"Огляд тіла показав, що Киву вбили пострілом у голову з пістолета. Одна з куль пройшла дотичною, тому якийсь час він був ще живий", - пише канал.

Готель "Величъ Country Club", де жив екснардеп, призупинив приймання гостей. Там скасували вже оплачену броню через слідчі дії.

Зазначається, що порушено кримінальну справу за статтями "Вбивство" та "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв".

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Ліквідація зрадника Киви

Ввечері російські ЗМП повідомили, що Іллю Киву знайшли мертвим. Згодом у ГУР прокоментували та підвердили смерть зрадника Киви.

Тим часом джерела ТСН повідомили, що за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України. Йдеться про проведену спецоперацію.

В ОПУ відреагували на смерть Киви. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, "подібних інцидентів буде більше".

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