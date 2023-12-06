В ОПУ відреагували на смерть Киви: "Подібних інцидентів буде більше"

Кожен зрадник України рано чи пізно поплатиться за співпрацю з ворогом власним життям.

Під Москвою 6 грудня ліквідували скандального політика і пропагандиста Іллю Киву. Такі події на території Росії будуть траплятися дедалі частіше.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Україна не пробачить жодному зрадникові

Як наголосив Подоляк, сьогодні Росія є криміналізованою країною, тобто війна має певне відлуння. І, безумовно, там буде більше й більше подібних інцидентів. Крім того, і Служба безпеки, і Головне управління розвідки:

мають вкрай ефективну агентурну мережу в Російській Федерації;

контролюють процеси, які там відбуваються;

мають реєстри людей-зрадників, які так чи інакше суттєво допомогли Росії вбивати цивільне населення України.

"Наші спецслужби набагато ефективніше сьогодні працюють і контролюють територію Російської Федерації і можуть там дістатись до будь-кого", – наголосив Подоляк.

Ба більше, каже він, усі ці суб'єкти, які так чи інакше підпадають під статтю держзради, мають розуміти: Україна не відпустить уже нікого з них.

"Вони всі отримають все, що їм потрібно, навіть ті, які з'їхали з України 14-му року. Це будуть і юридичні наслідки для них безпосередньо, і фізичні. В міру того, як буде фіналізуватися війна, все більше й більше оці люди будуть отримувати те, на що вони заслуговують", – акцентував радник голови Офісу.

Подоляк також додав, що нині в Російській Федерації панує суцільний хаос. І він буде наростати.

"Забезпечити всіх парасолькою безпеки не вдасться в Російській Федерації. І давайте далі очікувати певних позитивних сигналів", – підсумував радник ОПУ.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський сказав, які наслідки матиме ліквідація українськими спецслужбами Іллі Киви. Річ у тім, що знищення таких персонажів на території держави-агресорки доводить: російські спецслужби, які можуть усе контролювати, – це звичайнісінький міф.

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