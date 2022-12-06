Як сушити речі взимку у квартирі, чи можна для цього користуватися радіаторами

Як висушити речі взимку в приміщенні, чи можна сушити одяг на радіаторах, де краще сушити, читайте в матеріалі ТСН.ua
Де сушити одяг у квартирі взимку ми зібрали деякі рекомендації
- Уникайте сушіння в кімнатах, де проводите, найбільше часу, найчастіше, це вітальня, спальня. Підвищена вологість не лише може призвести до появи цвілі та грибка, а й викличе проблеми зі здоров'ям. Замість цього поставте сушарку в коридорі, на кухні, повісте її у ванні.
- Намагайтеся контролювати рівень вологості. Сушіння білизни підвищує її рівень, що може викликати головний біль, появу різного роду бактерій. Вмикайте вентиляційну систему у ванній та на кухні.
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Взимку варто прати в режимі коротких циклів з максимальним віджимом води. Таким чином ви не лише зменшити час сушіння речей, а й зекономити на електроенергії. Але, щоб не нашкодити речам, перевіряйте, що дозволено щодо прання та сушіння на етикетках речей.
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Якщо є така можливість, сушіть речі біля вікна, так щоб на сушарку потрапляло сонце.
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Якщо в приміщенні немає можливості сушити речі та доводиться це робити на вулиці, або на холодному балконі, додайте до полоскання солі, яка врятує речі від замерзання.
Чому краще не сушити речі на батареях, хоч ми до цього звикли
- Сушіння на батареях різко збільшує вологість повітря
- Посилена вологість веде до поганого самопочуття та погіршення здоров'я, особливо якщо сушать таким чином речі постійно та цілу зиму.
- Сушіння одягу може призвести до їх деформації. Якщо сушити на батареях речі з делікатних і тонких тканин, трикотажу вони зіпсуються, а вовняні та напіввовняні речі можуть "сісти".
Кращим варіантом буде, якщо сушити речі біля радіаторів, або досушувати їх на батареях.
Якщо потрібно дуже швидко висушити одяг взимку, можна скористатися феном, вентилятором.
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