Як сушити речі взимку у квартирі, чи можна для цього користуватися радіаторами

Уникайте сушіння в кімнатах, де проводите, найбільше часу, найчастіше, це вітальня, спальня. Підвищена вологість не лише може призвести до появи цвілі та грибка, а й викличе проблеми зі здоров'ям. Замість цього поставте сушарку в коридорі, на кухні, повісте її у ванні.

Намагайтеся контролювати рівень вологості. Сушіння білизни підвищує її рівень, що може викликати головний біль, появу різного роду бактерій. Вмикайте вентиляційну систему у ванній та на кухні.

Взимку варто прати в режимі коротких циклів з максимальним віджимом води. Таким чином ви не лише зменшити час сушіння речей, а й зекономити на електроенергії. Але, щоб не нашкодити речам, перевіряйте, що дозволено щодо прання та сушіння на етикетках речей.

Якщо є така можливість, сушіть речі біля вікна, так щоб на сушарку потрапляло сонце.