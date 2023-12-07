Зимой РФ может возобновить удары ракетами: оценка ГУР

В настоящее время армия РФ в основном использует ударные беспилотники для атак на инфраструктуру Украины. Впрочем, ракетные удары могут возобновиться зимой.

Об этом во время телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Опять же, возможно, речь идет об изменении тактики. И все же тяжелая часть зимы, в том числе в температурном режиме, еще впереди", — сказал он.

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По его словам, "поэтому это означает, что любой сигнал тревоги – это предупреждение о серьезной опасности".

Напомним, ранее в разведке была оценена вероятность ударов РФ зимой. В ГУР говорят, что нынешняя зима будет тяжелой, как и в прошлом году. Под ударом находится гражданская инфраструктура, а также экономический потенциал Украины.

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