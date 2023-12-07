Ночная атака дронов: сколько беспилотников сбило ПВО и куда целил враг

В ночь на четверг, 7 декабря, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-136/131. Зафиксировано пусты 18 дронов. Силы ПВО ликвидировали 15 БпЛА.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Основные направления удара – Хмельнитчина и Одесщина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики атаковали Украину беспилотниками из мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Напомним, поздно вечером 6 декабря ПС сообщили об опасности дронов для ряда областей, где была объявлена тревога. Впоследствии стало известно, что Россия атакует беспилотниками Хмельнитчину и юг Украины.

Кроме того, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги сработало ПВО. Жители Хмельницкого района слыхали звуки взрывов.

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