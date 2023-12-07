Россия атакует беспилотниками Хмельницкую область и юг Украины

БПЛА врага находятся в Хмельницкой и Одесской областях.
Россия атакует иранскими беспилотниками камикадзе юг Одесщины и Хмельницкой области.
Об этом информируют воздушные силы.
"БпЛА в Хмельнитчине — в направлении Староконстантинова. БпЛА на юге Одесщины — курсом на запад", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия совершенствует ударные дроны, чтобы ослабить РЭБ Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed-136/131". Россияне запустили 48 дронов. Силы ПВО сбили 41 БпЛА.
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