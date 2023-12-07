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Россия атакует беспилотниками Хмельницкую область и юг Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
406
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Россия атакует беспилотниками Хмельницкую область и юг Украины

Shahed/Фото: dymka.com.ua

БПЛА врага находятся в Хмельницкой и Одесской областях.

Россия атакует иранскими беспилотниками камикадзе юг Одесщины и Хмельницкой области.

Об этом информируют воздушные силы.

"БпЛА в Хмельнитчине — в направлении Староконстантинова. БпЛА на юге Одесщины — курсом на запад", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия совершенствует ударные дроны, чтобы ослабить РЭБ Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed-136/131". Россияне запустили 48 дронов. Силы ПВО сбили 41 БпЛА.

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Дата публикации
Просмотры
406
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