Росія атакує безпілотниками Хмельниччину та південь України

БпЛА ворога знаходяться на Хмельниччині та Одещині.

Росія атакує іранськими безпілотниками камікадзе південь Одещини та Хмельниччину.

Про це інформують Повітряні сили.

"БпЛА на Хмельниччині – у напрямку Старокостянтинова. БпЛА на півдні Одещині – курсом на захід", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдосконалює ударні дрони, щоб послабити РЕБ України.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed-136/131". Росіяни запустили 48 дронів. Сили ППО збили 41 БпЛА.

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